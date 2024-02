Strømbøvl i Vamdrup er et eksempel på et samfundsproblem ifølge formand

Strømafbrydelsen skyldtes et oversvømmet elskab, og forsyningsselskabet TREFOR, som havde ansvaret for at levere strømmen tilbage, havde ikke mulighed for at ordne problemet grundet vandmasserne.



Vandproblemerne, skulle man umiddelbart tro, lå på beredskabets bord. Men ifølge formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, har de kun ansvaret for at pumpe vandet væk, hvis det indberettes som en akut sag. Beredskabet blev ifølge formanden først bekendt med sagen fem dage senere.

Ansvaret lå ifølge teknik- og miljøudvalgsformand i Kolding Kommune, Jørn Chemnitz (SF), heller ikke ved dem.

Sårbar overfor trusler

Episoden fra Vamdrup er et eksempel på, at sektoransvaret har en svaghed, når ansvaret bliver skubbet videre. Det oplevede flere bilister også under en snestorm tidligt i januar, da de holdt stille på E45-motorvejen i næsten et døgn uden hjælp.