Studerende frokostdatede virksomheder i Kolding

For en af de andre studerende, så handler det også om rettidig omhu i forhold til at kunne gøre sig til for de virksomheder, der kunne være relevante, når drømmejobbet skal søges.

- Jeg er førsteårsstuderende, så jeg har muligheden for at vælge til og fra og rette min profil imod det, og så er det her bare en unik mulighed at få lov til at snakke med virksomhederne, inden man skal ud at søge job, siger Heidi Mønster Christensen, der studerer cand.it-webformidling på Syddansk Universitet Kolding.

Skal kæmpe hårdere

Virksomheden Gram Equipment i Kolding var en af de virksomheder, som var taget en tur på Syddansk Universitet, og for dem, så handler det om at være ude i god tid for at få de bedste ansatte.

Som for så mange andre virksomhederne udenfor København og Aarhus, så kæmper også de med tiltrækningskraften overfor nye ansatte.

- Vi har som alle andre svært ved at tiltrække medarbejdere eller i hvert fald skal vi gøre en ekstra indsats for at tiltrække medarbejdere, og det gør vi blandt andet ved at deltage i sådanne arrangementer, som det her, siger Kirsten Hess Jakobsen, der er HR Business Partner i Gram Equipment.

Ifølge hende har dagen været positiv og de studerende har været snaksaglige. Så snaksaglige, at der godt kan være kontrakter, der bliver skrevet under i dag.

- Jeg håber, at nogen af de ledige stillinger, jeg har med kan blive besat efter i dag, og jeg håber også, at de studerende fremadrettet vil tænke på os i forbindelse med at skrive speciale, afhandlinger eller praktik, slutter Kirsten Hess Jakobsen.