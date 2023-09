Studerende kunne tage gratis ting og møbler med hjem

Kommunen delte nemlig ud af genbrugstingene fra byens fem genbrugsstationer til arrangementet 'Hyg og Byg' - et tiltag, der med kommunens egne ord, skal 'uddanne, inspirere og promovere Koldings mange bæredygtige fællesskaber'.

Og noget tyder på, at de studerende tager godt imod.

- Der er jo gratis møbler. Gratis ting? Det siger man ikke nej til, siger Frederik Jørgensen, der er pædagogstuderende i Kolding.

Lisa Williams, der også er studerende, stemmer i.

- Jeg synes, det er fedt, at de gør så meget for studerende på SU. Vi har ikke penge til at gå ud at købe det hele, siger hun.