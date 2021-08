Succes: Kurset 'Klar til SOSU' trækker flere ind i plejefaget

50 procent går videre

Og det må man sige, at det har gjort. Der har været tre forløb med 60 deltagere. Deraf har 30 valgt at starte på uddannelsen, og halvdelen af resten vil søge arbejde som ufaglærte i plejesektoren. En af dem, der er steget på uddannelsestoget er Adella Rottová fra Vamdrup. Hun er fra Tjekkiet, men kom til Danmark for 13 år siden. Her har hun taget en uddannelse som multimediadesigner, men har ikke kunnet få arbejde. Så har hun arbejdet som tjener, men det fik jo også ende, da coronaen gjorde sit indtog.



Adella fik mod på det

- Det var en retning, som jeg har overvejet, men jeg var ikke rigtigt sikker på, om det var noget. Men på kurset opdagede jeg, at det er lige mig og noget, jeg har lyst til at beskæftige mig med, fortæller Adella Rottová, og fortæller at kurset har været helt afgørende for for hende:

- Det gav mig så meget og lærte mig om, hvad jeg vil med mit liv. Jeg blev glad for at arbejde med mennesker og give omsorg, og man får altid noget tilbage.

En blandet flok

Kurset hedder 'Klar til SOSU' og henvender sig til en bred gruppe af arbejdsløse.

- Der er nogle, der unge og nogle, der er gamle. Der er nogle, der har været ledige i kort tid og nogle, der har været ledige i lang tid. Der er nogle med en lang og nogle med en kort uddannelse, siger Helle Nielsen, der er uddannelsesvejleder på SOSU-skolen i Kolding.

Der starter et nyt forløb den 6. september, og der er informationsmøde den23. august på SOSU-skolen