Svensk målvogter forlænger med KIF

Parterne er blevet enige om at forlænge kontrakten, som nu løber frem til sommeren 2025.

Han kom til klubben halvvejs inde i denne sæson og har ifølge KIF været kampafgørende i flere kampe, skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for, at Anton har valgt at fortsætte endnu en sæson i KIF Kolding-trøjen. Anton er fra første dag kommet med en utrolig ro og indstilling, som vi har oplevet både til træning og kamp, uddyber sportschef Lars Christiansen.

Hellberg har foreløbig spillet 12 kampe for KIF med en samlet redningsprocent på 30,3 procent, skriver klubben.