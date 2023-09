Svømmehal stod til at lukke - nu bliver den reddet

Beslutningen er truffet i forbindelse med kommunens budgetforhandlingerne.

Nu plads til de fleste aktiviteter

Men hvorfor er planen nu blevet ændret?

Det har Merete Due Paarup (RV), der ligeledes er medlem af Kolding Kommunes børne- og uddannelsesudvalg, svaret på.

Hun forklarer, at svømmehallen på skolen dækkede ind over så mange områder, at der derfor skulle tages en beslutning på byrådsniveau om fremtiden for svømmehallerne.

Hos Slotssøbadet og Kongeåbadene har man tidligere udtrykt bekymring over, at hundredvis af børn nu skulle presses ind i de to svømmebade.