Sydjyder spontant i Paris: - Fanden tog ved mig

Pernille Koch og manden bor i Bramdrupdam, men heller ikke de fik set Tour de France i Danmark, selv om feltet kørte gennem Kolding den 3. juli. Her holdt de studenterfest. Nu får de til gængæld afslutningen at se fra første parket.

- Det er en stor drøm, der går i opfyldelse. Specielt for min mand. Vi er bare blevet grebet af den kæmpe præstation, Vingegaard har leveret og det familieskab og fællesskab, han afspejler, ville vi gerne bakke op om, siger Pernille Koch.

Klædt på til danskerfest

Fredag stod det klart, at den den danske cykelrytter Jonas Vingegaard skulle være voldsomt uheldig for ikke at beholde løbets gule førertrøje helt frem til målstregen i Paris søndag.

Siden den 13. juli har den 25-årige thybo ligget i front i verdens største cykelløb, og da han fredag lykkedes med at holde sin nærmeste konkurrent på afstand, stod det klart, at sandsynligheden for en dansk tour-vinder var meget stor.

- Hvor tit sker det lige, at en dansker vinder Tour de France? Jeg synes, han er så super sej, lyder det fra Pernille Koch søndag eftermiddag, hvor hun og manden netop har taget plads ved Place de la Concorde, hvor rytterne kommer til at køre forbi, inden de afslutter løbets 21. og sidste etape.