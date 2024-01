Sydjysk fyrtårnskommune skal få flere børn ud i naturen

For det er især børn fra byerne, der ikke i samme grad som tidligere kommer ud i naturen, skriver Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

- Vi ved, at naturen har en stor positiv indvirkning på børn og unges trivsel og bevægelsesglæde. De fysiske rammer har en stor betydning for vores ophold i det grønne og det blå. Derfor er vi glade for at have modtaget så mange ambitiøse bud fra kommuner, der på hver deres måde vil gøre flere børn aktive i og med respekt for naturen, siger Winni Grosbøll, der er direktør i Friluftsrådet.