Sydjysk landsbykro vinder Fyns største kokkekonkurrence

- Det er super optur. Vi er stolte, for vi vil gerne råbe hele landet op og sige, at man kan få rigtig god mad i vores lille landsby ved Kolding.

Sådan lyder reaktionen fra 36-årige Emil Rask Bahr, der sammen med sin hustru ejer Sdr. Bjert Kro ved Kolding.

Sammen med sin kokkekollega Frederik Ribberholt Pedersen vandt han søndag Fyns største professionelle kokkekonkurrence, Schiøtzprisen.

Dyst på tid

Kokkedysten handlede om at lave den bedste fynske fødevarefortælling.

Ingredienserne var fynske råvarer. Konkurrenterne tre andre udvalgte spisesteder. Tiden 1 time og 45 minutter.

Kokkene fra Sdr. Bjert Kro havde valgt en fynsk velfærdskylling som hovedingrediens i deres fire små serveringer.

Foruden alle dele af kyllingen, fik retterne også selskab af hyldebær, fynsk gedeost og røget svinespæk. Et konkurrencekrav var desuden, at maden skulle indeholde øl.

- Vi fik at vide, at det var fire smagseksplosioner, som havde en rød tråd og hang godt sammen. Samtidig skinnede den fynske råvarefortælling godt igennem, fortæller en glad Emil Rask Bahr.

Selv tilberedte de maden udklædt som to burhøns. Men hovedpersonen på tallerkenerne var en fynsk velfærdskylling, som udgjorde rammen for råvarefortællingen.

- Vores take var, at vi tilberedte og serverede vores ven, som har haft et godt liv og blev 60 dage gammel. Mens burhøns kun lever 30 dage. Vi holdt en lidt politisk tale, mens dommerne spiste, og gav publikum en opsang til at købe ordentlige dyr. Vi går utroligt meget op i råvarer, fortæller Emil Rask Bahr.

Sdr. Bjert på verdenskortet?

Det er knap to år siden, han sammen med hustruen Katrine Rask Bahr, købte Sdr. Bjert Kro.

Nu håber han, at schiøtzprisen kan bidrage til til at sætte den sydjyske kro på land- og måske verdenskortet over gode danske spisesteder.

- Det er ikke vores ambition at få en Michelinstjerne. Men vi går efter en Bib Gourmand, som er et stempel man får af Michelinguiden, der i bund og grund betyder value for money, siger Emil Rask Bahr, der deltager i endnu en kokkekonkurrence i næste weekend.

For bedriften på Fyn modtog de to kokke 30.000 kroner og et trofæ udført i træ.

Emil Rask Bahr og Frederik Ribberholt Pedersens vindermenu. Foto: Sofie Rørbæk Bjerregaard Hansen