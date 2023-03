Sygehus behandler dagligt skadede padelspillere

- Vi begynder at se flere af den type skader. For nylig opererede vi to patienter, der begge havde revet korsbåndet over i en padelkamp, fortæller Jakob Vium Fristed, der er ledende overlæge på Knækirurgisk Enhed under Ortopædkirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus.

Sportsgrenen har de seneste år været i rivende udvikling. Ifølge Dansk Padel Forbund er der nu mere end 1000 baner i hele landet.