Sygehus giver nyfødte særlig rød/hvid gave på kampdag

Det er årets første weekend med kystlivreddere i Syd- og Sønderjylland, og på Lakolk Strand er førstehjælpsudstyret pakket ud, radioen er tændt, og livredderne sidder klar i tårnet.

Skolerne har ringet ud til sommerferie, og det betyder, at Trygfondens kystlivreddere er rykket ud på de danske strande. I Syd- og Sønderjylland bemandes livreddertårne på syv strande fra lørdag, og en af dem er Lakolk Strand på Rømø. Her bruger 23-årige Theodor Büchert Brynildsen sin sommer på at give badegæsterne en tryg oplevelse. - Jeg har tidligere svømmet og spillet vandpolo, og nu surfer jeg. Det er fedt at have et sommerferiejob, hvor du er i forbindelse med vand, og hvor du kan hjælpe folk og give dem en god dag på stranden, siger han.

Trygfondens livreddertårne i Syd- og Sønderjylland: -Henne Strand

-Hvidbjerg Strand

-Rindby Strand

-Lakolk Strand

-Vejers Strand

-Fredericia Østerstrand

-Juelsminde Storstrand Fold ud

Det er Theodor Büchert Brynildsens tredje sæson som kystlivredder og udover at holde øje med badende gæster, består hans arbejde også af at snakke med børn og voksne og fortælle dem om badesikkerhed og særlige forhold på stranden. - Vi bruger meget tid på forebyggende indsatser for at være på forkant. Forholdene skifter fra strand til strand og fra dag til dag. Hvis der er opstået et revlehul, eller der er fralandsvind, så snakker vi med badegæsterne om det, siger han.

I livredderbilen er der blandt andet en hjertestarter, førstehjælpsudstyr og et rescue board.

Væltet tårn på Fanø I sommeren 2023 var der særligt brug for de oplysende snakke, hvor voldsom vind skabte farlige og uforudsigelige situationer for badegæsterne.

I Syd- og Sønderjylland var der i alt 11 livreddende aktioner og 191 førstehjælpsaktioner. - Sommervejret 2023 bød på to sommerstorme, og vi har aldrig før oplevet så ekstremt vejr, siger Anders Myrhøj, Kystlivredningschef hos Trygfonden.

Aktionstallene for de Syd- og Sønderjyske strande fra den 23. juni til 13. august: Juelsminde Storstrand: 0 livreddende aktioner, 20 førstehjælpsaktioner, 63 forebyggende aktioner og 1.411 oplysende indsatser Fredericia Østerstrand: 1 livreddende aktioner, 20 førstehjælpsaktioner, 78 forebyggende aktioner og 931 oplysende indsatser Lakolk Strand: 5 livreddende aktioner, 41 førstehjælpsaktioner, 271 forebyggende aktioner og 1.526 oplysende indsatser Rindby Strand: 1 livreddende aktioner, 17 førstehjælpsaktioner, 58 forebyggende aktioner og 1.039 oplysende indsatser Vejers Strand: 2 livreddende aktion, 33 førstehjælpsaktioner, 142 forebyggende aktioner og 1.495 oplysende indsatser Henne Strand: 2 livreddende aktioner, 20 førstehjælpsaktioner, 214 forebyggende aktioner og 1.629 oplysende indsatser Hvidbjerg Strand: 0 livreddende aktioner, 40 førstehjælpsaktioner, 132 forebyggende aktioner og 1.198 oplysende indsatser Samlet i Syd- og Sønderjylland: 11 livreddende aktioner, 191 førstehjælpsaktioner, 966 forebyggende aktioner, 9.229 oplysende indsatser. Kilde: TrygFonden Fold ud

Selv nogle af Trygfondens livreddertårne måtte give op overfor de mange meter i sekundet. - Det var et problem for vores tårne, for de står udsat og sand forsvandt rundt om dem. Det resulterede i, at flere af vores tårne væltede. Her også et på Fanø, siger han.

Flere af TrygFondens tårne væltede i løbet af sommeren 2023 - blandt andet et tårn på Rindby Strand på Fanø. Foto: TrygFonden