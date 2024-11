Patienter sendt til Kolding Sygehus efter strømsvigt

Politiet efterforsker mistænkeligt dødsfald - mand lagde hindringer i vejen

Syd- og Sønderjyllands Politi har dagen igennem været tilstede ved Exnersgade i Esbjerg. Nu melder politiet, at et mistænkeligt dødsfald efterforskes, og at en mand lagde hindringer i vejen for arbejdet.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at det mistænkelige forhold, som dagen igennem er blevet efterforsket i Esbjerg på Exnersgade, er et mistænkeligt dødsfald. Der er tale om en død 44-årig mand.

Tilmed er en 36-årig mand blevet sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde omkring dødsfaldet.

Politiet har siden klokken 7:01 befundet sig på Exnersgade. Opgangen er klokken 14:00 stadig afspærret, da politi og retsmedicinere arbejder på stedet for at afklare, hvorvidt der er tale om en strafbar handling og for at sikre spor.

Syd- og Sønderjyllands Politi har sigtet en 36-årig for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde. Foto: Presse-foto.dk

Omkring klokken 16 oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en ny pressemeddelelse, at de har afsluttet undersøgelserne på adressen i Exnersgade i Esbjerg.

- Efterforskningen fortsætter for at afklare, om der er sket en strafbar handling. Der skal gennemføres flere undersøgelser for at kunne afdække de nærmere omstændigheder i sagen. Blandt andet gennemføres der tirsdag en obduktion, skriver de i pressemeddelelsen.

Den afdødes pårørende er underrettet.