Sygehuspersonale synger julesange for John hver morgen

Mellem de hvide vægge og rundt på de grå linoleumsgulve spreder de hvide kitler en varm stemning, der for nogen står i stor kontrast til den klassiske sygehusånd.

Sådan er det hver morgen i december på Kolding Sygehus.

Når personalet går stuegang om morgenen bliver den suppleret med de traditionelle julemelodier, der skal gøre tilværelsen lettere for patienterne.

- Vi skulle gerne give noget håb og et lille lysglimt midt i den her sygdom, som de her mennesker er i, siger Charlotte Troldborg, der er afdelingssygeplejerske på Kolding Sygehus.

Juletoner skaber julestemning

Det er lige præcist det, det gør for John Linaa Larsen, der er patient på sygehuset. Mens han er indlagt i december, vågner han hver dag op til juletoner fra sygepersonalet.

- Det er jo med til at oppe humøret lidt. Det er dejligt, at der er nogen, der tænker på patienterne på en anderledes måde. Man bliver da lidt i julehumør af det, siger han og fortsætter:

- Jeg kan se, at personalet hygger sig ved at få et afbræk i den sædvanlige rytme. De har en glæde ved at synge for os, og det er vi rigtig taknemmelige for, siger John Linaa Larsen.

Sådan oplever personalet det også, lyder det fra Charlotte Troldborg.

- Sang er med til at styrke sammenholdet, og holdånd er det, der kendetegner vores afdeling. Det kan vi sige, at vi står på mål for, siger hun.

December måned er ikke det eneste tidspunkt på året, hvor personalet synger for patienterne på Kolding Sygehus. Resten af året bliver de sunget for tre-fire dage om ugen.

Julesangene er med til styrke sammenholdet blandt kollegaerne på Kolding Sygehus. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD