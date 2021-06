Sygeplejersker ser strejke som eneste vej til bedre løn

Når fredag bliver til lørdag, nedlægger omkring 5.350 sygeplejersker på tværs af landet arbejdet. Heraf 731 sygeplejersker i Syd- og Sønderjylland.



I Dansk Sygeplejeråd (DSR), der er fagforening for sygeplejerskerne, står formand Grete Christensen "fuldstændig klar på det strejkevarsel, vi har sendt".

- Vi har ikke lavet den her strejke for at gøre det dårligt for befolkningen. Det er den eneste vej, vi har til at lægge et yderligere tryk på arbejdsgiverne, som er dem, der i hverdagen presser sygeplejerskerne hårdt.

- Det vil være både børnefamilier og ældre, der er udsatte i kommunerne, og på den måde tænker vi, at det vil presse arbejdsgiverne, fordi trykket vil komme fra de borgere, der ikke synes, at de får den hjælp, som de forventer, siger hun.