Her måtte flere personer forlade et hus på grund af kraftig røgudvikling. Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, John Skjødt.

De efterfølgende undersøgelser viste, at årsagen til røgudviklingen var, at en T-shirt var blevet placeret over en sengelampe for at dæmpe lyset.

- Personerne på værelset og i huset blev efterfølgende tjekket for røgforgiftning på sygehuset, uden at det afstedkom indlæggelser, fortæller vagtchefen.

Røgudviklingen gav sodskader på værelset.