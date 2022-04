Tårnfalkepar er flyttet ind på Koldinghus

Sidste år fik falkene tre unger, og mens hunnen og ungerne trak sydpå, så har hanfalken overvintret i sprækker i murværket på Koldinghus.

Derfor glæder det også Finn Larsen, at parret tager en sæson mere på slottet.

- Det er stort for mig. Jeg var bange for, at der ikke var nok fødegrundlag her, og at de ville blive skræmte af byen og publikum, men falkene har fuldstændigt tilpasset sig, og der er nok føde til mindst tre unger. Så vi håber på mindst det samme antal unger i år.

Rent historisk har tårnfalken også en rolle på Koldinghus.

- Kongerne har jo haft falkonerer og fasanerier, ligesom da dronning Dorthea var enkedronning her på slottet i 1560’erne, forklarer Finn Larsen.