Tank til en 10'er: Kunderne kom i Express-fart til ny Shell-tankstation i Kolding

En dårlig forretning

Det skal understreges, at den billigere benzin ikke - i hvert fald ikke endnu - bliver den nye normal. Kort før klokken 18.00 kostede en liter blyfri 95-benzin til 'normalpris' 13 kroner og 09 ører på alle tankstationer, der ikke har en bemandet kiosk.

Og det er også den pris, man skal forvente, når man kommer forbi Shell Express på Vejlevej i Kolding i fremtiden. Trods alt.

- Det man kan sige er, at det er et så godt tilbud, at vi taber penge på det, så hvis vi gjorde det hver dag, så ville vi nok ikke være her så meget længere, siger Søren Maretti, retaildirektør, Shell Danmark.

Men når kaos skaber opmærksomhed om en vare, man gerne vil sælge, så er det bare med at udnytte kaos, lyder meldingen fra Shell.

- Vi synes, det er værd at fejre, når vi åbner en ny station, og her har man muligheden for at spare tre kroner, så mange kører herfra med en besparelse på flere hundrede kroner, slutter Søren Maretti.

Skulle du have en lille forhåbning om, at der stadig billig benzin på Vejlevej, så må vi skuffe. Hanen med den billige benzin - og diesel - slukkede klokken 17.00 fredag. Ved redaktionens slutning kostede en liter blyfri 95 på ny 13 kroner og 09 ører.