Men fredag den 16. december kan man gøre brug af et lidt sent 'black friday-tilbud', hvis man kører rundt i Kolding.



Her markeres åbningen af en ny Shell-tank på Vejlevej. Det betyder, at man mellem klokken 14 og 17 kan tanke for 9,99 kroner per liter.

Det skriver Shell i en pressemeddelelse.