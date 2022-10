Test dig selv: Hvor meget ved du om verdens vildeste stel?

Bogværk af samme navn

Det oprindelige stel lænede sig meget tæt op ad et ambitiøst bogværk med samme navn, der fra 1761 til 1883 satte sig for at afbilde alle, som i hver eneste, planter i det danske kongerige, revl og krat i bogstaveligste forstand.

Det blev en lettere opgave efterhånden som riget skrumpede. I 1814 var det slut med norske planter og siden faldt den slesvig-holstenske flora fra. Et auktionshus, der handler med de smukke ting, mener at kunne se, at hvor det oprindelige stel havde alt med, hvorimod de nyere første og fremmest gengiver den kønne del af vores flora. Det manglede da også til den pris.

Med 1530 bevarede dele er stellet det bedst bevarede stel i sin aldersgruppe. Det har ikke været udstillet i 30 år, men kan altså fra i morgen fredag ses i Bibliotekssalen på Koldinghus.