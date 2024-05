Det skriver DR og JydskeVestkysten.



Han går efter en plads i byrådet i Kolding Kommune.

55-årige Dohrmann var tidligere medlem af Dansk Folkeparti, men stiller nu op for partiet Moderaterne.

- Jeg tror, at vi alle sammen flytter os gennem livet, og jeg må konstatere, at jeg også har flyttet mig. Og alt i alt er jeg kommet frem til, at det er et dejligt sted, siger han til DR.