På tre dage har over 1.700 skrevet under til indsamlingen, som to tidligere elever på gymnasiet har oprettet, da de ikke mente, at eleverne bag listen er blevet straffet hårdt nok. De fem mandlige elever bag listen er blevet bortvist i en uge.



Listen rangerede over 200 kvindelige elever i kategorier fra ’Toppen af poppen’ til ’Vil hellere skære pikken’. Det har ikke været muligt for TV SYD at få en kommentar fra rektor Per Møller.