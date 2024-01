Tiltalt i drabssag har adskillige domme bag sig: - Han er jo ligeglad

Oplysningerne fik flere af Thomas Lassens familiemedlemmer til at ryste på hovedet efterfølgende.

- Han har jo ikke lært af det, så der må flere år til denne gang, for at han forstår det, lød det fra Kent Jørgensen.

Og netop flere års fængsel er det, anklageren lægger op til. Hun mener, at der er tale om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder og uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder.

Tidligere domme

Hun henviser blandt andet til, at loven på området blev ændret i marts 2021, hvor loven om vanvidskørsel blev skærpet.

På grund af hans tidligere domme, det at han var påvirket under kørslen, og at hans kørsel medførte fare for andre, mener hun, at straffen skal være på mindst otte års ubetinget fængsel og frakendelse af kørekortet for bestandigt.

Forsvareren derimod mener, at der langt fra er tale om hasarderet kørsel.

- Jeg mener, at den her sag bør koste to til tre år højst, og hvis man mener, at der er tale om skærpende omstændigheder, bør straffen ligge på omkring fire et halvt til fem års fængsel, sagde han under retsmødet.