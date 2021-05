Tiltalte i sag om ulovlig import af hunde risikerer fængselsstraf

Hundehvalpene skulle være hentet i Lodz ved to polske kvinder, som den tiltalte mand fra Kolding jævnligt har kommunikeret med. Han har da også på et tidligere retsmøde erkendt, at han har været i Polen for at hente hvalpe.

Tidligere straffe kan få betydning

Det er ikke første gang, at to ud af de tre mænd er på anklagebænken for strafbare forhold.

Her på det sidste retsmøde i sagen om ulovlig import af hundehvalpe er det kommet frem, at manden fra Kolding, som anklageren mener er en af de to hovedmænd bag importen, har en historik med ti års fængsel for narkohandel.