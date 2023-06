Tina er en af 25 kvindelige iværksættere, du bør kende ifølge Dansk Erhverv

Mission at få flere kvindelige iværksættere

- Det er en mission for mig at få flere kvindelige iværksættere i gang, og det er ikke fordi jeg er feminist, men jeg kan se, at de unge drenge er bedre til at hoppe ud i det, end pigerne er, så derfor ser jeg det lidt som min opgave, siger hun.

Tina Søgaard er mentor for flere kvinder – men også for unge mænd.

- De unge mænd har ikke de samme barrierer, som piger har. Det ligger i baghovedet hos dem, at der gerne vil have børn, og mange piger har det sådan, at alt skal være perfekt. De skal have en forretningsmodel, der følges til punkt og prikke, og det er meget svært – ja faktisk umuligt i virkelighedens verden, siger Tina Søgaard.

Kapital til lovende virksomheder

Ifølge Dansk Erhverv er en af de udfordringer, kvinder møder, er at skaffe finansiering. Det gør de noget ved i Kolding med samarbejdet Startup Boost, hvor iværksættere kan søge kapital.

Startup Boost er et samarbejde mellem lokale virksomheder og Business Kolding, der skal styrke lokalt iværksætteri. Det har eksisteret siden 2018 og hjælper med enten lån eller direkte investering i lovende virksomheder.