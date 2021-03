To 17-årige anholdt: Startede røgudvikling i et passagertog

Tirsdag aften klokken 20.40 fik politiet en anmeldelse om røgudvikling i et passagertog.

Røgudviklingen skete mens toget kørte omkring Lunderskov på togstrækningen mellem Kolding og Esbjerg. Efter anmeldelsen blev både brandvæsen, politiet og ambulancer sendt til stedet.

- Politiet træffer her to unge mænd på omkring 17 år fra Esbjergområdet, som mistænkes for at have sat gang i røgudviklingen ved at have antændt noget papir inde i toget, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Torben Møller onsdag morgen.

Politiet har anholdt de to unge mænd i forbindelse med efterforskningen og siget dem begge for brandstiftelse.

Hændelsen har ifølge politiet ikke umiddelbart været til fare for de øvrige af togets passagerer.