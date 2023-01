Retten i Kolding har i dag idømt to mænd på 30 år for et overfald på en 33-årig mand fra Vejle den 14. marts 2022. Den ene blev idømt seks år for drabsforsøg, mens den anden blev idømt et år og ni måneder for grov vold. Det skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter.