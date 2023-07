To cykelklubber jubler, mens en tredje ser investering samle støv

Fire cykler står stille

Situationen er dog anderledes i Sønderborg, som var målby for tredje etape for et år siden. Formanden for Sønderborg Cykle Klub, Thomas Jepsen, fortæller, at klubben ikke kan måle nogen Tour-effekt på medlemstallet.

- Selvom vi havde måske nok troet, at vi ville få lidt flere unge under 15 år, er det ikke sket, siger han.

Sidste år købte klubben fire lånecykler, og de har ifølge formanden stået stille lige siden.

Flere medlemmer i hele landet

Hos Danmarks Cykle Union (DCU) genkender man den positive udvikling i klubberne. Her har man registreret medlemstilgang for første gang i mange år. Udviklingskonsulent Kristoffer G. Nielsen kan fortælle, at efter en lang årrække med negativ medlemsudvikling i klubberne er udviklingen vendt.

- Vi var nede på cirka 900 unge medlemmer i de danske cykelklubber forrige år, og det tal er nu steget til 1.100, oplyser han.

De tre Tour de France etaper sidste år gjorde meget for medlemsudviklingen, mener han.

- Vi kan se, at der kommer nye medlemmer ind i forlængelse af det. Det er som en slags ny Bjarne Riis-effekt, hvor der også i 1996-97 kom mange nye medlemmer til klubberne. Nu er det Vingegaard, der trækker, siger han.