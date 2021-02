To mænd varetægtsfængsles for voldtægt

To mænd på henholdsvis 18 og 19 år er nu varetægtsfængslet for voldtægt og røveri, efter de blev anholdt onsdag. De to mænd blev fremstillet i grundlovsforhør torsdag, og Sydøstjyllands Politi oplyser fredag på Twitter, at de to mænd er varetægtsfængslede indtil 3. marts.

Ifølge JydskeVestkysten handler sagen om, at en kvinde fra Kolding blev truet med kniv, voltaget og frarøvet omkring 5-600 kroner.

Ud over de to mænd er også en tredje person, en 18-årig mand, mistænkt i sagen. Han blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag og varetægtsfængslet i fire uger. Politiet mener, at de tre personer er sammensvorne.