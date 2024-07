To personer anholdt efter indbrud i nat

To udenlandske borgere blev i nat anholdt klokken 03.20 i forbindelse med et indbrud på Skovvej i Bredsten vest for Vejle, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.



Knap en time forinden modtog Sydøstjyllands Politi en anmeldelse fra en borger, som havde opdaget, at der var knust en rude i naboens villa. Med hjælp fra en politihundepatrulje lykkedes det at finde frem til de to personer, som gemte sig i et krat cirka to kilometer fra indbrudsstedet. I nærheden af de anholdte blev der fundet tyvekoster, som stammede fra indbruddet.



De to personer blev anholdt og sigtet for indbrud. Der er tale om to udenlandske statsborgere på henholdsvis 43 og 47 år.



De anholdte bliver fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Kolding klokken 13.00.