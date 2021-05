To svinetransporter er væltet og spærrer to veje

Sydøstjyllands Politi og mandskab fra Trekantområdets Brandvæsen arbejder onsdag morgen hårdt på at få styr på trafiksituationen efter, at to svinetransporter med kort mellemrum er væltet i hver sit kryds ved Kolding.

Den ene er anmeldt klokken 07.55 og vedrører trafikken i rundkørslen ved Vejlevej, Højvangen og Nordager, hvor rute 170 og 176 mødes. Den anden anmeldelse er modtaget klokken 08.03 og vedrører trafikken på Gelballevej i Lunderskov.

Trafikanter bedes finde alternative ruter, lyder politiets opfordring.

Opdateres....