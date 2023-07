Løsningen er dog fundet - dog med et problem. Slotssøbadet og Kongeåbadet skal fremover lægge bassin til den obligatoriske svømmeundervisning for de to skoler.

Det kan Otto Skak, der er direktør for både Slotssøbadet og Kongeåbadet, bare ikke garantere, at der er plads til.

Han er nemlig slet ikke blevet informeret om de planer, som børne- og uddannelsesforvaltningen har lavet for bassinerne.