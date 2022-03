To uheld spærrede samme vej i morgentågen

Koldingvej vest for Kolding var i dobbelt forstand spærret tidligt tirsdag morgen. Først skete der klokken 5.20 et uheld, hvor en personbil rammer en vindmølletransport under en overhaling. 25 minutter senere er den så gal 650 meter længere inde mod Kolding, hvor fire biler er involveret i et harmonikasammenstød på grund af tågen.



Der skete i begge tilfælde mest materiel skade. Dog blev to personer efterfølgende sendt til Kolding Sygehus.

- I det første uheld blev en 64-årig mand kørt til Kolding Sygehus med ondt i venstre arm og skulder. I det andet måtte en 37-årig mand til skadestuen med en mulig brækket arm, oplyser Thomas Kiær, vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

Begge uheld skete umiddelbart øst for landsbyen Hjarup.