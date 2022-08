Tobias fra Hejls tager overlegen VM-guldmedalje i paradressur

Tæt på to danske medaljer

Det så ud til at kunne ende med to danske medaljer, men Karla Dyhm-Junge blev til sidst skubbet ud af top-3 af Natasha Baker, så hun endte på en fjerdeplads med hesten Miss Daisy.

Tobias Thorning Jørgensen slog dermed igen fast, at han er blandt den absolutte verdenselite inden for paradressur. Det stod allerede klart sidste år, da han ved de paralympiske lege tog to guldmedaljer.