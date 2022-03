Toldstyrelsen finder et kilo kokain gemt i postpakke hos kurerfirma

De to mænd på 27 og 28 år blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus sigtet for at have indført kokainen med henblik på videresalg. De blev begge varetægtsfængslet i fire uger.



Ifølge Toldstyrelsen finder de jævnligt narkotika i både flydende og i fast form i alle typer varer og transportmidler, fra rejsende i lufthavne til containere på anløbne skibe i havne og i postpakker i landets postcentre. De seneste opgørelser fra Toldstyrelsen viser, at der i 2020 blev tilbageholdt i alt 22 kilo kokain i både flydende og fast form.