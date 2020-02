Tour de France er uvurderlig for Koldinghus

Koldinghus forventer at løfte sit udenlandske besøgstal betragteligt via Tour de France Foto: KNUD ERIK CHRISTENSEN

Det er vanskeligt at overvurdere betydningen af, at verdens største etape-cykelløb næste år kommer til landsdelen. Det mener Nanna Ebert, der er konstitueret direktør og kommunikationschef på Koldinghus.

Når feltet ruller forbi UNESCO verdensarvsteder som Jellingstenene og Christiansfeld, Koldinghus og Dybbøl Mølle, og tv-billederne eksponeres for millioner af seere verden over, har det kolossal markedsføringsmæssig værdi. Og det skal udnyttes, understreger Nanna Ebert.

- Det er en stor appelsin i vores turban, at feltet kommer tæt forbi vores slot, som vi opfatter som enormt fotogent. Vi tror, at Koldinghus bliver et af de highlights, man kommer til at få fra ruten, siger hun.

I 2019 besøgte cirka 21.000 udenlandske turister museet. Det svarede til 18 procent af samtlige gæster. Nanna Ebert forventer, at Koldinghus kan løfte sit udenlandske besøgstal betragteligt via Tour de France.

- Vi har i tre-fire år arbejdet målrettet på at få flere udenlandske turister. Men det er ekstremt dyrt at markedsføre sig i udlandet. Her kan Tour de France hjælpe os. Nu skal vi til at finde ud af, hvordan vi bedst kan række ud til de udenlandske turister, siger Nanna Ebert.