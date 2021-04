Trapholt: Fantastisk med gæster på museet igen

Efter fire lange vintermåneder med lukkede døre, er der nu igen åbnet for gæster på museerne. Siden i onsdags har det været muligt at komme indenfor eksempelvis hos Trapholt i Kolding, og her er gæsterne blevet modtaget med åbne arme.

- Det er fantastisk at se mennesker på museet igen. Det er jo det, vi er her for. Vi er her for at give folk en god oplevelse og god inspiration. Noget, de kan tage med sig hjem og dele med andre, siger Bettina Aude Parastar, der er kommunikationschef hos museet.

Ekstra medarbejder sikrer oplevelsen

Trapholt huser moderne kunst, kunsthåndværk og design med enestående arkitektur. Og her har man løbende forberedt sig på, at det igen var muligt at lade folk kigge med indenfor. Denne gang dog med blandt andet mundbind, coronapas, afstand og den velkendte håndsprit på programmet.