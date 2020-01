Det var en bil med en trailer i slinger, som her til aften forårsagede et større uheld på E45 i nordgående retning. I alt tre personbiler og en ambulance endte i et sammenstød på motorvejen.

Ingen kom til skade ved ulykken. Kun større matrielle skader på bilerne. Det oplyser Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Uheldet skete kl. 18.47 mellem afkørsel 65A og 64. Uheldet har skabt kø-dannelse i op mod en time efter uheldet.