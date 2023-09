De er sigtet for røveri og blev alle tre anholdt natten til torsdag på Snerlevej i Kolding i forbindelse med det, som indtil videre vurderes til at være et hjemmerøveri.



De anholdte er en 37-årig mand fra Varde Kommune samt to mænd fra Odense Kommune på henholdsvis 41 og 48 år.

Sydøstjyllands Politi kalder hændelsen for enkeltstående og understreger derfor, at beboere i området ikke bør være utrygge.