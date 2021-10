Tre spillesteder modtager en million om året

Uforglemmelige oplevelser

Jazz i Trekanten skriver i en pressemeddelelse, at foreningen vil bruge støtten til blandt andet at udvikle spændende koncertformater og sørge for uforglemmelige koncertoplevelser i Trekantområdet.

- Det var passion for den levende jazzmusik, der i sin tid startede, og fortsat driver, Jazz i Trekanten. Med støtte fra Statens Kunstfond kan vi levere endnu flere uforglemmelige oplevelser til børn og voksne i alle aldre. Der er ingen bedre måde at fremme jazzen på, udtaler Karsten Bech, sekretariatschef for Jazz i Trekanten.

Også hos Aabenraa Live er der jubel over millionstøtten.



- Vi jubler af glæde over, at vi har fået denne mulighed. Aabenraa Live har hele tiden haft en strategi om, at vi skal være en satellit, et dynamisk spillested, som kan flytte sig og møde publikum der, hvor publikum er. Vi bruger spillesteder i hele kommunen, og disse steder har forskellige fortrin og kan derfor med fordel også bruges til forskellige genrer, siger Morten Vilhelm, chef for Aabenraa Live, i en pressemeddelelse.



Der blev på finansloven 2021 afsat 30 millioner kroner i årene 2022-2024 til etablering af en ny ordning for netværks- og genrespillesteder. Tidligere i år blev der uddelt 7,3 millioner kroner til 14 spillesteder, som har haft mulighed for at afprøve et virke som netværks- og genrespillesteder. Deriblandt Jazz i Trekanten.