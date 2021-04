Tredje parti på et år: Koldingpolitiker opgiver eget parti

I december 2019 fik han en ny partikammerat, da venstremedlemmet Merete Due Paarup skiftede til Radikale Venstre. Det blev begyndelsen på enden for Jesper Elkjærs tid i partiet, der måtte erkende, de to ikke kunne arbejde sammen. Siden har han givet udtryk for, at han ikke ønskede at forlade partiet Radikale Venstre, men ønskede at forlade samarbejdet.

Afventer godkendelse

Jesper Elkjær er dog ikke fuldgyldigt medlem af SF endnu. Det skyldes, at han har været medlem af et andet parti. Derfor kræver det SF's landsledelses godkendelse. Ifølge næstformanden for SF i Kolding, er det dog en formssag.

- Vi har næste bestyrelsesmøde i maj, hvor vi forholder os til ønsket om medlemskab og bakker op om det, fortæller Margit Vestbjerg til TV SYD.