Trine er en af de sidste konfirmander på store bededag

Lidt over en fjerdedel af alle konfirmationer på landsplan bliver afholdt på store bededag, og dagen er også en traditionel konfirmationsdag i Trine Mossin Kjærhus' familie.

- Det var meningen, at vi alle tre søskende, min storesøster, lillebror og jeg, skulle konfirmeres på store bededag. Så jeg synes, at der er træls, at vi ikke får lov til at føre traditionen videre til min lillebror, siger konfirmanden.

Og hun er ikke den eneste, der ærgrer sig over, at store bededag i fremtiden vil være en konfirmationsfri dag.

- Der er fantastisk at have konfirmationer, for den livsglæde, der er i unge mennesker, som en dag som denne, smitter jo af på os andre. Det er jeg glad for at være med til. Så det er selvfølgelig vemodigt at tage afsked med store bededag som helligdag, siger Benjamin Thomas König, der er præst i Sankt Nicolai Kirke.