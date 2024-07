Trods succes giver krofatter livsværket videre

- Det er noget helt andet end et hotel. På en kro kan du få noget godt at spise, et godt sted at sove og en god behandling, siger krofatteren.

Klokken 17 dukker de første gæster op til fødselsdagsfejring på kroen. Det er blot et ud af mange selskaber, for kroen har travlt.

Og den tendens kan de også mærke på kroen i Christiansfeld - især efter coronapandemien.

- Vi er fuldt udlejet, og vi kan ikke få flere ind, siger krofatteren.

Det er meget forskellige mennesker, der besøger den gamle kro. Nogle rejser langvejs for maden, mens andre fejrer større arrangementer som bryllupper, fødselsdage eller konfirmationer på kroen.

I hjertet af kroen

I køkkenet er der fuld gang i gasblussene. Kokkene arbejder på højtryk for at forberede maden til de mange sultne gæster. I alt arbejder fem kokke og ti kokkeelever på kroen.

Køkkenchef Lars Kuijt er ved at stege en steak på det, Torben kalder for komfurernes Rolls Royce – et speciallavet komfur, der er så stort, at de måtte rive en væg ned for at få det ind i køkkenet.

Og der bliver ikke sparet på smørret, for sidste år brugte kokkene 10.600 pakker. En del af smørret er gået til kroens hofret, wienerschnitzlen, der blev serveret 4.200 af for gæsterne sidste år.