Tusind tilskuere sagde farvel til Sepp

Sepp Piontek har spillet og trænet sin sidste fodboldkamp. Det skete fredag aften i landsbyen Fynslund vest for Kolding foran i omegnen af tusind tilskuere, der var kommet på stadion for at fejre den 81-årige tidligere A-landstræner.

Han førte i 80'erne dansk fodbold ind i verdenseliten med sin professionelle tilgang til sporten.