Tysk jordkøb giver danske landmænd mindre gæld

I alt er 3.000 hektar over hele Syd- og Sønderjylland nu opkøbt af tyske kapitalforvaltnings- og forsikringsselskaber.

I Jordrup ved Kolding har landmand Niels Blem Sørensen i to år lejet 145 hektarjord af det tyske selskab Agriworld Farminvest. Selskabet ejer også jord andre steder i Europa, og i Nord- og Sydamerika.

Læs også Tysk kapitalfond køber jord i Sydjylland

I Jordrup har Niels Blem Sørensen råde- og brugsret til sit landbrug - men han undgår en tyngende gæld, når han blot betaler leje af jorden. Populært sagt kan man nu kan blive landmand, uden det koster en bondegård.

I 2018 indgik han aftalen med Agriworld Farm-Invest, mens han var ved at bygge en ny svinestald.

Landmand Niels Blem Sørensen har lejet 145 hektarjord af det tyske selskab Agriworld Farminvest. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

- Det gav pludselig mening for mig ikke altid at eje det hele selv. Især da jeg lige havde lavet en stor investering selv. Ved at leje jorden slipper jeg for at gældsætte mig yderligere, siger Niels Blem Sørensen.

I 2014 blev det lovligt for udlændinge at opkøbe dansk landbrugsjord. Siden 2017 er 3000 hektar i Syd- og Sønderjylland opkøbt af udenlandske investorer, som typisk udlejer jorden til danske landmænd.

I følge Landbo Syd er investorerne også velkommen i regionen, siger formand Mogens Dall, der modsat Danmarks Økologiske Jordbrugsfond ikke frygter, at de udenlandske investorer skruer prisen op på landbrugsjord.

- Det holder hånden under prisen til fordel for de, der skal sælge - og nye landmænd kan komme billigere og mere sikkert i gang ved at leje jorden fremfor at stifte dyr gæld, siger Mogens Dall.

Niels Blem Sørensen kontrakt på den lejede jord udløber om 11 år.

- Jeg er 63 år på det tidspunkt, så må vi se, hvad derskal ske. Det må tiden vise, siger Niels Blem Sørensen .