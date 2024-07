Tyve spillede padel midt om natten

Milliondonation til strikkefestival skal aktivere flere unge

Der skal atter gang i garn og strikkepinde ved festivalen 'Masker i Marsken' efter en stor milliondonation.

De kan næsten ikke få armene ned. Siden 2021 har strikkefestivalen 'Masker i Marsken' i Tønder samlet unge som gamle om garn og strikkepinge. Og nu har Landdistrikspuljen valgt at donere 1,2 millioner til foreningen bag.

- Vi har et stærkt ønske om at gøre noget for egnens børn og unge. Vi tror nemlig på, at tværgående fællesskaber og oplevelser kan være afgørende for, at unge vælger at blive eller vende tilbage til vores område. Og i hvert fald oplever at have et godt børne- og ungdomsliv her, siger bestyrelsesleder Marianne Rosalie Kalb.

Det første år 'Masker i Marsken' eksisterede, deltog omkring 400 børn fra Tønder Kommune i strikkeaktiviteter. Og den nye pulje penge skal gå til at få et endnu bedre greb om den unge målgruppe.