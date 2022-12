UC SYD-vindere indstilles til national pris

Et udvalg med repræsentanter for UC SYDs aftagere, studerende, bestyrelse, undervisere og direktionen har besluttet at kåre lektor Tina K. H. Nielsen, socialrådgiveruddannelsen i Aabenraa, adjunkt Bo Meier, sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa og lektor Lene Krogstrup Jakobsen, pædagoguddannelsen i Esbjerg.

- Inspirerende undervisning har en enorm betydning for studerendes læring, og specielt er det vigtigt, at vores undervisere er dygtige til at koble virkelighedens problemer med undervisningen. Vi er glade for alle vores engagerede og dygtige undervisere, men vi er også glade for, at vi har studerende, der anerkender og værdsætter fremragende undervisning og inspirerende undervisere, siger direktør på UC SYD Morten Kallestrup.