Udfasning af restriktioner får blandet velkomst

Hvorfor coronapas?

På Trapholt er det dog kun mundbindet gæsterne og personalet slipper for. Et besøg på museet for moderne kunst vil nemlig stadig kræve et gyldigt coronapas, og det er Karen Grøn uforstående overfor.

- Vi undrer os utrolig meget over, at man af uforståelige årsager fortsat skal komme med coronapas hos os, når man eksempelvis ikke skal have coronapas til biblioteket. Vi skal have de rigtige restriktioner til de rigtige steder, siger hun.

I følge direktøren er det hovedsagligt det ældre publikum, hvoraf mange allerede er vaccineret og dermed har coronapas, der er flittige gæster på museet. Men i sommerferien bliver museet oftest gæstet af den yngre generation, som endnu mangler at blive færdigvaccineret, og coronapasset vil derfor sætte en stopper for deres indtægt.

- Coronapasset kommer til at chikanere vores forretning, som har været lukket i fire måneder, og nu har vi ikke engang mulighed for at tjene det ind over sommerferien. Hvis det en dag regner, planlægger mange grupper en spontan tur på museum, og hvis de ikke har et gyldigt coronapas, så skal vi jo afvise dem, siger Karen Grøn.