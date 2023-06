Udsatte familier forkælet med italiensk madoplevelse

Ulrik Sigumfeldt fra Blå Kors er medarrangør af dagens event, og han tror, at det giver de udsatte familier en fornemmelse af at have en værdi for andre mennesker.

- Der er måske rigtig, rigtig langt imellem, at de får lov til sådan noget her, og så oplever de, at der er nogle mennesker, som faktisk tænker på dem og gerne vil gøre noget for dem, siger Ulrik Sigumfeldt og forsætter:

- Alt det her giver mennesker værdi, og jeg tror på, at alle har brug for at få at vide, at vi har værdi. Ellers går man rundt og taber lysten til livet.