Udvekslingsstuderende vinterbader: Der er langt mellem Thailands vandtemperatur og den i Kolding Fjord

Ved badebroen i Kolding står en flok udvekslingsstuderende. Nationaliteterne spænder bredt fra Costa Rica over Frankrig og Spanien til Thailand.

Deres danske værtsfamilier har i samarbejde med foreningen AFS Interkultur, som de studerende rejser under, arrangeret vinterbadning 2. juledag.

Marianne Bøgvad har haft thailandske Khoonpon Meechanchuang boende siden august. De er begge nede ved Kolding Fjord for at få et koldt gys - første gang for dem begge.

- Han skulle have den her oplevelse også. Det er ikke noget, de kender til i Thailand. Han skulle kunne tage hjem og fortælle, at han nu er en rigtig viking, fortæller Marianne Bøgvad smilende, inden de sammen går ned på badebroen.

- Det bliver vildt. Jeg er lidt nervøs, men jeg tror, jeg vil kunne lide det, siger Khoonpon Meechanchuang.

Vinterbadningen skal gentages

Da Khoonpon Meechanchuang kom op af vandet, var det ikke mange ord, han kunne få fremstammet på grund af kulden. Han fik dog sagt, at det var fantastisk.

Idéen kom fra en anden værtsfamilie, der selv vinterbader og ønskede, at udvekslingsstuderende skulle opleve det, forklarer Lene Kiltang, der er kasserer i AFS Interkultur.

Lene Kiltang fik fat i en sauna, der blev placeret oppe ved bredden, og så blev de studerende ellers inviteret.

Hun er overbevist om, at de vil gentage arrangementet. Måske allerede i januar, hvor nye udvekslingsstuderende kommer til.

- Så kan de også prøve, hvordan en vinter er i Danmark, griner Lene Kiltang.