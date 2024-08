Betjente standsede spirituspåvirkede bilister

Ved tre-tiden i nat havde betjente fra Sydøstjyllands Politi fat i bilister, som man mistænkte for at køre bil under påvirkning af alkohol.

Det oplyser vagthavende hos Sydøstjyllands Politi, Mads Flansmose.

Klokken 03.00 blev en mandlig bilist i 20'erne fra Christiansfeld standset på Vonsildvej i Kolding. Han blev anholdt og sigtet for at køre under påvirkning af spiritus.

10 minutter senere blev en bilist - også i 20'erne - fra Juelsminde stoppet under en køretur på Holmboes Alle i Horsens tæt på politistationen. Han blev skønnet under påvirkning af både euforiserende stoffer og alkohol. Han blev anholdt og sigtet for begge dele.

Både bilisten i Kolding og i Horsens er blevet løsladt igen.